Honor Roll: St. Joseph Catholic
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Students listed to the first semester honor roll at St. Joseph Catholic School include:
Seventh Grade
Principal’s Honor Roll: Cole Allen, Abigail Blackwood, Turner Brown, Logan Burger, Samuel Clements, Sydney Collins, Hailey Crump, Anya Klein, Ivy Le, Sofia Liberto, Sydney Lieb, Phillip Macke, Ashlin Newell, Elaina Price, Nyla Simon-Johnson, Peggy Steckler, Tyler Stovall;
Honor Roll: Bailee Alexander, Susanna Blaylock, Bash Brown, Brandon Burkes, Matthew D'Alfonso, Aaron Emrick, Hayden Gardo, Alan Garrison, Hayes Gomez, Russ Harrison, Lilly Hlavac, Denley Holloway, K J Martin, Annsley Maynor, Colin McElwain, Molly Moody, Emma O'Brien, Connor Odom, Ranyia Ruffin, Jordan Rule, Sophia Sosa, Elizabeth Vanderloo, Jonathan Warnock, Stella Williams.
Eight Grade
Principal’s Honor Roll: Lillian Boggan, Andrew Doherty, John Gibson Eatherly, Emerson Erwin, William Fugate, Jennings Kimbrell, Paige Loyacono, Stella McCarty, Maddie-Claire Spence, Annie Mac Steckler, J.J. Tice, Abbi Elizabeth White, Adam Williams, Anna Williams, Lockard Williams, Loria Williams;
Honor Roll: Jameson Clancy, London Coleman, Collins Coleman, Anna Veston Deer, Carrington Fowler, Mabry Hirn, CeCe Johnson, Skylar Jones, John Lunardini, Daniel Maloney, Mary Margaret Martin, Aidan McNabb, Spencer Pittman, Aedan Ramos, Derek Starling, Adriana Terrazas, Madalyn Weisenberger, Malic Yedjou, Vivian Young.
Ninth Grade
Principal’s Honor Roll: Alexia Brown, Camryn Cassreino, Rachel Donaldson, Natalia Igwebuike, Mary Lee Topik;
Honor Roll: Lauren Abadie, Ainsley D’Alfonso, Logan Dare, Megan Davidson, Daniel Dear, Emma Furini, Maurice Greenwood, Alyssa Jackson, Kaitlyn Jones, Bryn Lieb, Leah Munoz, Kyndal Pace, Bryson Poindexter, Mason Roach, Iris Steckler, Ava Kathryn Stephen, Jude Williams.
Tenth Grade
Principal’s Honor Roll: Matthew Blackwood, James Crosby, Anna Crout, Francis Lam, Walker Price, Grace Anne Weisenberger;
Honor Roll: Tristan Ballard, Christian Bolen, Elizabeth Coleman, Ashley Crump, Wils Davis, Danny Espino, Rosalia Foley, Maddie Guichet, Dallas Hill, John Parker Hornback, Lauren Irby, Anna Maloney, Addie Matthews, Landon Maynor, Ethan McNabb, Mary Nguyen, Zach Shelton, Brandon Taylor, Allen Teague, Arilyn Thomas, Christopher Tomsuden, Christopher Watson.
Eleventh Grade
Principal’s Honor Roll: Mary Hazel Bellan, Josh Briscoe, Jack Clements, Erin Dorsey, David Greene, Augusta Hirn, Arielle Hooper, Christina Istiphan, Hudson Sandifer, Jessica Smith, David Warnock, Elizabeth Weisenbergerr;
Honor Roll: Ralph Arrington, Ethan Avery, Leah Clark, Menley Clayton, Clare Cole, Katie Corkern, Connor Dare, Mary Kathryn David, Sam Harrison, Matthew Hornaday, Hannah Kelty, Kevin May, Bianca McCarty, John McGee, Harrison Mohead, Jordan Muse, Linzee Nelson, Iliana Ramos, Luke Rooks, Cas Simpson, Abby Starnes.
Twelfth Grade
Principal’s Honor Roll: Aislinn Boggan, Bryce Bolden, Michael Doherty, Logan Dorsey, Alexandra Ladner, Kristin Miller, Leah Murphy, Hannah Patton, Joe Pearson, Tramia Rogers, Annalise Rome, Alex Shelton, Mary Grace Stewart, Alana Vice;
Honor Roll: Kathleen Abadie, Isabella Antonaros, John Baladi, Anna Grace Boyd, Kennadie Boykin, Jaden Coleman, Katherine Copeland, Katherine Cowger, Wyatt Davis, Hannah Dear, Grayson Foley, Reed Fry, Jeffrey Goerke, Arianna Gonzalez, Ellie Heilman, Ava Hilton, Amelia Ladner, Julianna Ladner, Layla Lewis, Linzsey Lyle, Jaylen McDaniels, Bailey Miller, Farrell Moorehead, Anna Pearson, Cole Rueff, Kenny Thomas.